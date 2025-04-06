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Армия России высокоточным оружием разгромила арсенал и места производства беспилотников ВСУ

Армия России высокоточным оружием разгромила арсенал и места производства беспилотников ВСУ

Сегодня ночью Вооруженные Силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине.

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