Армия России высокоточным оружием разгромила арсенал и места производства беспилотников ВСУ

Сегодня ночью Вооруженные Силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине.
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