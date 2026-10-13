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Жители уральских городов пожаловались на активность кабанов

Жители уральских городов пожаловались на активность кабанов

Дикие кабаны стали частыми гостями нескольких уральских городов, но жители им не рады. Об этом сообщил телеграм-канал 360Tube .

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