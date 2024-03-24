Все о мощном ударе по объектам на Украине: казармы с бандеровцами получили жесткий ответ от российской армии

Пожар после удара по ДнепроГЭС© Фото : соцсети3 дня назад 51K прочитали Пророссийское подполье в подконтрольных киевскому режиму городах и областях подвело предварительные итоги массированного удара по украинским военным и энергоструктурным объектам утром 22 марта, данными поделился с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из украинских регионов.