В Госдуме объяснили необходимость введения двухлетних контрактов с мигрантами

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко 26 марта объяснил необходимость введения двухгодичных контрактов с мигрантами и ужесточения законодательства о трудоустройстве иностранных граждан.
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