Quarterhorse: макет сверхзвукового самолета с треугольным крылом оснастили рабочим двигателем

Юрий Ильинов

❤СВЕЧА С ЛЕПЕСТКАМИ РОЗ И ЛАВАНДОЙ "НА КРАСОТУ" 🌹🌹 Свеча восковая красная с лепестками роз, цветками лаванды и маслом иланг-иланг на красоту и привлекательность. Роза (свойства): любовь и очарование, ее планета: Венера. Лаванда (свойства): любовь, долголетие, гармония, красота. Иланг-иланг (свойства): сильный афродизиак, используется для привлечения любви, на женскую привлекательность и очарование. Зажигая свечу с намерением, визуализацией мы активируем женскую энергию, притягивая к себе желаемое. Свечи без посторонних программ, не церковные. Изготавливаются на растущей луне в определенные (женские дни). Материалы: красная свеча, лепестки роз, цветы лаванды Размер: 18*0.6