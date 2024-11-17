Климова попросила прощения у детей за отсутствие у них отцов

Актриса заявила, что хотела выйти замуж раз и навсегда. Екатерина Климова Социальные сетиЕкатерина надеется, что ее опыт семейной жизни не станет камнем преткновения для ее детей, и они смогут в будущем построить здоровые отношения со своими вторыми половинками.