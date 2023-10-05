Немецкий концерн Rheinmetall начал поставки разведсистем SurveilSPIRE для ВСУ

Немецкий концерн Rheinmetall, который является одним из основных предприятий в военно-промышленном секторе Германии, начал выполнение поставок своей автоматизированной разведывательной системы SurveilSpire для Вооруженных сил Украины.
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