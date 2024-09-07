Выборы-2024: в Комарово проголосовал кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Максим Яковлев

Ранним утром в субботу в здании музея «Келломяки-Комарово», где временно расположена УИК, в поселке Комарово Курортного района свой выбор сделал кандидат в губернаторы Максим Яковлев После процедуры голосования он отметил, что кампания в городе проходит достойно, и призвал всех петербуржцев прийти на выборы.