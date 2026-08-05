Джаред Лето потерял роль в фильме на фоне новых обвинений в сексуализированном насилии

Джаред Лето лишился роли в политическом триллере «Убийство» режиссера Барри Левинсона на фоне растущего числа обвинений в домогательствах и сексуализированном насилии, сообщает Page Six со ссылкой на источники, близкие к производству фильма.
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