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Джаред Лето потерял роль в фильме на фоне новых обвинений в сексуализированном насилии

Джаред Лето потерял роль в фильме на фоне новых обвинений в сексуализированном насилии

Джаред Лето лишился роли в политическом триллере «Убийство» режиссера Барри Левинсона на фоне растущего числа обвинений в домогательствах и сексуализированном насилии, сообщает Page Six со ссылкой на источники, близкие к производству фильма.

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