Действительно ли алкоголь помогает избавиться от депрессии?

Новое исследование, проведенное Медицинским университетом Чикаго, показало, что люди, страдающие алкоголизмом и депрессией, испытывают высокий уровень возбуждения и удовольствия при опьянении, как и те, кто не страдает депрессией.
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