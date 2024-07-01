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Царьград

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Экс-президент «Нефтепромбанка» получил 4 года колонии за премии самому себе

Экс-президент «Нефтепромбанка» получил 4 года колонии за премии самому себе

Суд в Москве приговорил бывшего президента «Нефтепромбанка» Александра Борисова к 4 годам колонии лишения свободы по обвинению в хищении 230 млн рублей.

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