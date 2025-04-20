«Угроза»: в Британии раскрыли планы НАТО по началу войны с Россией

Вооруженное противостояние между странами НАТО и Россией может начаться в течение 2-х лет. Такое предположение сделал Эдвард Арнольд — военный аналитик британского аналитического центра Royal United Services Institute, передаёт NEWS.
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