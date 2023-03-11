Брухунова развеяла слухи о разрыве с Петросяном

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна прояснила ситуацию вокруг слухов о ее разладе с супругом. Татьяна Брухунова часто общается с поклонниками в соцсетях, поэтому обеспокоенные подписчики сразу обратились к ней с соответствующими вопросами.