В России захотели запретить вертел для шаурмы

Вместо этого предлагают готовить популярный фастфуд на грилях, жарящих поверхностях и в печах В России фастфуд-сеть "Шоу'рма" предложила Роскачеству запретить вертел для шаурмы, потому что он якобы является рассадником бактерий и причиной порчи мяса и массовых отравлений, сообщает Mash.
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