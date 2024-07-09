В России захотели запретить вертел для шаурмы

Вместо этого предлагают готовить популярный фастфуд на грилях, жарящих поверхностях и в печах В России фастфуд-сеть "Шоу'рма" предложила Роскачеству запретить вертел для шаурмы, потому что он якобы является рассадником бактерий и причиной порчи мяса и массовых отравлений, сообщает Mash.