Русские пенсионеры из стран ЕАЭС могут получать пенсии от нескольких государств

Русские с опытом работы в странах ЕАЭС могут получать пенсии от всех этих государств. Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин объясняет, как распределение стажа позволяет увеличить пенсионные выплаты и избегать приостановки выплат при смене места жительства.