ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Т Н
    Абхазия не против России. А против российского олигархата.Абхазия просит Ро...
  • Валерий Старостин
    ВОТ КАЖДОЕ СЛОВО ГОЛИКОВОЙ ФАЛЬШЬЮ ПРОПИТАНО, ДЛЯ НЕË ПРИОРИТЕТ СОБСТВЕННОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, ОНИ В ПАРЕ С МУЖЕМ НЕМАЛО Н...Все самое эффекти...
  • Александр
    Помолчи,может за умного сойдёшь.Объявлены победит...

Абхазия просит Россию возобновить социальные выплаты

Абхазия просит Россию возобновить социальные выплаты

Российская сторона приостановила выплаты в сентябре, а в ноябре прекратила все социальные выплаты за исключением пенсий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина
И что теперь снова за наш счет будут жить?....  НЕЕЕТ! НЕЕТ! И НЕЕЕЕТ!
Ответить
16 час.
СК
Степан Капуста
Абхазы имеют основания опасаться за свою миниатюрную страну. Толстосумы после олимпиады раздербанили Сочи, после крымской весны они же дербанят крымское побережье. Уважаемые законодатели с обеих сторон, садитесь и вырабатывайте совместно взаимоприемлемое соглашение. Севастопольские документы можно взять за основу. Уважайте маленький и героический абхазский народ, справедливо опасающийся за своё общее с Россией будущее. Ситуация не так проста.
Ответить
15 час.
ТН
Т Н
Абхазия не против России. А против российского олигархата.
Ответить
31 мин.

Картина дня

наверх