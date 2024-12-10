Абхазия просит Россию возобновить социальные выплаты

И что теперь снова за наш счет будут жить?.... НЕЕЕТ! НЕЕТ! И НЕЕЕЕТ!

СК

Степан Капуста

Абхазы имеют основания опасаться за свою миниатюрную страну. Толстосумы после олимпиады раздербанили Сочи, после крымской весны они же дербанят крымское побережье. Уважаемые законодатели с обеих сторон, садитесь и вырабатывайте совместно взаимоприемлемое соглашение. Севастопольские документы можно взять за основу. Уважайте маленький и героический абхазский народ, справедливо опасающийся за своё общее с Россией будущее. Ситуация не так проста.