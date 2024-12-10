Российская сторона приостановила выплаты в сентябре, а в ноябре прекратила все социальные выплаты за исключением пенсий.
Абхазия просит Россию возобновить социальные выплаты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина
И что теперь снова за наш счет будут жить?.... НЕЕЕТ! НЕЕТ! И НЕЕЕЕТ!
Ответить
16 час.
СК
Степан Капуста
Абхазы имеют основания опасаться за свою миниатюрную страну. Толстосумы после олимпиады раздербанили Сочи, после крымской весны они же дербанят крымское побережье. Уважаемые законодатели с обеих сторон, садитесь и вырабатывайте совместно взаимоприемлемое соглашение. Севастопольские документы можно взять за основу. Уважайте маленький и героический абхазский народ, справедливо опасающийся за своё общее с Россией будущее. Ситуация не так проста.
Ответить
15 час.
ТН
Т Н
Абхазия не против России. А против российского олигархата.
Ответить
31 мин.
Свежие комментарии