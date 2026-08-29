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Биткоин откатился после выступления главы ФРС, но бычий настрой сохраняется

Биткоин откатился после выступления главы ФРС, но бычий настрой сохраняется

Биткоин резко снизился после выступления главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

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