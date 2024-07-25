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Царьград

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Причина крушения военного Ми-28 в Калужской области 25 июля 2024

Причина крушения военного Ми-28 в Калужской области 25 июля 2024

Стало известно, что могло стать причиной крушения военного вертолета Ми-28 в Калужской области.Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение 25 июля 2024 года в Калужской области.

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