Выход из зоны комфорта

Что ни говорите, а текущий конфликт России с НАТО на Украине проявляется во всё более и более причудливом виде.
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