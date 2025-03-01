На Среднем Урале выявлен новый эпизод в деле извергов, пытавших студенток на автомойке

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, 2 марта, ФедералПресс. Похищение и пытки студенток на автомойке города Каменска-Уральского оказались не единственным эпизодом в преступных похождениях парней, лидером которых стал Давид А.
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