Что страшнее - война зэков или откровения РАН? Россия в опасности, и об этом пора говорить прямо

Посмотрите внимательно на лицо Храмовой (внимание: это директор института РАН). В лучшем случае, это лицо воспитательницы детского сада. Я проработал в системе РАН около 20 лет и никогда не терял с ней информационных контактов, хотя бы по тому, что жена у меня доктор наук и до сир пор работает в одном из институтов РАН. Так вот, прошло более 50 лет ,как я начал свою деятельность в одном из институтов РАН, и неплохо знал директоров многих институтов. Поэтому могу сказать ( с огромной грустью и тревогой), что за это время произошла не одна смена директоров институтов, и каждое последующее поколение уступало предыдущему по компетенции, творческому мышлению, организаторским способностям и т.д. Деградация уровня директоров в целом отражает деградацию уровня и качества РАН. При этом уровень РАН значительно выше по интеллекту вузовской системы. И это серьезная угроза существованию нашей страны.

Виктор Гайдуков

Вот Вам одна из причина плохой демографии в России, а она в том, что директором института демографии РАН является Марина Храмова. По её заявлениям очевидно, что она очень далека не только от понимания задач по своей должности, она вообще далека от интересов России как государства Вся её деятельность направлена на размывание нашего единого духа и единой цели жить по своим, веками сформированным традициям и законам. Я не знаю почему она это делает. Может быть выполняя, за плату немалую, заказ наших вековых врагов англосаксов, а может быть по каким-то своим неведомым нам соображениям, но это не важно Важно то, что кто-то назначил её на эту должность. Вот этот кто-то и есть наш опаснейший враг. Опаснейший потому, что неведом, работает скрытно и очевидно , что давно и на высоком посту. Вот кого надо выявлять и расстреливать. А всяких наёмных Храмовых, а их рассажено у нас на самых разных постах великое множество, надо попросту судить за вредительство, отправлять на некоторое время в места заключения и, что очень важно, с полной конфискацией имущества у неё и у членов её семьи, а также близких и дальних родственников, которые не смогут доказать причину превышения расходов над получаемыми доходами. Чистить надо страну от таких Храмовых.