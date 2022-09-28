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Атомные подводные крейсера «Князь Олег» и «Новосибирск» прибыли к месту постоянной дислокации в Камчатском крае

Атомные подводные крейсера «Князь Олег» и «Новосибирск» прибыли к месту постоянной дислокации в Камчатском крае

На переходе морем, в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022», атомный подводный крейсер «Новосибирск», находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» по морской цели.

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