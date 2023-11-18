ВЫСЫПАЕМСЯ по ЛУНЕ!

А вы знали, что на качество вашего сна, помимо всего прочего, влияет и Луна, и если учитывать ее фазы, то можно высыпаться всегда? «Все планеты подчинены определенным законам движения и оказывают друг на друга гравитационное и электромагнитное воздействие, - поясняет астропсихолог Николай Денисенко.