Офис Зеленского пообещал устроить “нечто особенное” 25 февраля AlexCoderОфис Зеленского пообещал устроить “нечто особенное” 25 февраля AlexCoder Однако речь идет не о проявлении символизма Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пообещал, что на 25 февраля официальный Киев приготовит “нечто особенное” – однако к кому это относится, официальный представитель главы государсва не стал пояснять.