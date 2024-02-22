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Офис Зеленского пообещал устроить “нечто особенное” 25 февраля

Офис Зеленского пообещал устроить “нечто особенное” 25 февраля

Офис Зеленского пообещал устроить “нечто особенное” 25 февраля AlexCoderОфис Зеленского пообещал устроить “нечто особенное” 25 февраля AlexCoder Однако речь идет не о проявлении символизма Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пообещал, что на 25 февраля официальный Киев приготовит “нечто особенное” – однако к кому это относится, официальный представитель главы государсва не стал пояснять.

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