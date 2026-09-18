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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Гасилин: «ЦСКА очень здорово помог календарь. Было понятно, что по составу они претендент на высшие места. Полузащита у них одна из лучших в РПЛ»

Бывший форвард «Зенита», руководитель ФК «Банка» Алексей Гасилин высказался о хороших результатах ЦСКА в нынешнем сезоне Альфа-Банк РПЛ.

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