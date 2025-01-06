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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» не пропускает в 5 матчах подряд. 2.35 – продление серии в игре против «Милана» в финале Суперкубка Италии

«Интер» сыграет в финале Суперкубка Италии с «Миланом». «Интер» – фаворит с коэффициентом 1.88. На «Милан» можно поставить за 4.

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