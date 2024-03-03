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Украинская теннисистка опозорила себя после матча с россиянкой. В бешенстве даже американцы

Украинская теннисистка опозорила себя после матча с россиянкой. В бешенстве даже американцы

2 дня назад 122K прочитали Матчи между россиянками и украинками в теннисе — привычное дело. Все уже давно привыкли к тому, что после таких противостояний представители Украины отказываются от рукопожатий, однако порой их поведение по-прежнему удивляет.

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