Китайская и южноафриканская обсерватории изучают шаровые звёздные скопления

Высокоточные наблюдения за шаровыми звёздными скоплениями в нашей галактике провела международная группа астрономов из ведущего китайского университета Цинхуа вместе с коллегами из Италии, Австралии, Германии и других стран, с помощью китайского сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST) и южноафриканской радиотелескопной системы MeerKAT, 26 мая сообщает издание Global Times.