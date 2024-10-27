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Остин выразил надежду, что Иран воздержится от ответа на израильские удары

Остин выразил надежду, что Иран воздержится от ответа на израильские удары

Руководитель министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галантом выразил надежду, что Иран воздержится от ответа на удары, нанесенные еврейским государством.

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