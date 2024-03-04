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США дважды за неделю унижены: Пентагон срочно опровергает все заявления о помощи Украине

США дважды за неделю унижены: Пентагон срочно опровергает все заявления о помощи Украине

Второй раз с начала марта по Вашингтону прилетает "истребитель" в виде знатной пощечины – в первый раз "постаралось" военное руководство Германии, чьи тайные переговоры о планируемых атаках по Крымскому мосту оказались в свободном доступе, а теперь подставил и Сингапур, рассказав о деятельности американской авиации на Украине.

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