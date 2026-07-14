Нутрициолог Разаренова отметила, что заморозка помогает продлить срок хранения сезонных ягод

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова рассказала в интервью радио Sputnik, как правильно хранить ягоды, чтобы они дольше оставались свежими и сохранили максимум полезных веществ.
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