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Нутрициолог Разаренова отметила, что заморозка помогает продлить срок хранения сезонных ягод

Нутрициолог Разаренова отметила, что заморозка помогает продлить срок хранения сезонных ягод

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова рассказала в интервью радио Sputnik, как правильно хранить ягоды, чтобы они дольше оставались свежими и сохранили максимум полезных веществ.

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