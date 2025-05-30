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В Германии "болезненно" восприняли критику Кремля и попросили Пескова их не учить

В Германии "болезненно" восприняли критику Кремля и попросили Пескова их не учить

Царьград Фото: Michael Kappeler/dpa/Globallookpress Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль резко отреагировал на обвинения пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова в том, что Берлин "провоцирует войну".

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Комментарии
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BM
Boris Merfi
да надо уже у кого -нибудь стереть с карты ядерным ударом какую-нибудь базу, можно начать с некчемышей(латвия, эстония, финляндия и прочие писюлявки- агрессоры)
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19 час.
ЮК
Юрий Капустин
Германия давно просит люлей .. Но наш вождь очень любит эту страну ... Ностальгия и тд... По этому пока Германии бояться не чего
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7 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Германии после провала Гитлера нужно заткнуться и дышать в тряпочку.
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4 час.
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