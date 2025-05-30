В Германии "болезненно" восприняли критику Кремля и попросили Пескова их не учить

BM Boris Merfi да надо уже у кого -нибудь стереть с карты ядерным ударом какую-нибудь базу, можно начать с некчемышей(латвия, эстония, финляндия и прочие писюлявки- агрессоры)

ЮК Юрий Капустин Германия давно просит люлей .. Но наш вождь очень любит эту страну ... Ностальгия и тд... По этому пока Германии бояться не чего