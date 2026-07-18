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Gizmodo: вспышку циклоспороза в США не могут пресечь из-за сокращений при Маске

Gizmodo: вспышку циклоспороза в США не могут пресечь из-за сокращений при Маске

Масштабная вспышка «взрывной диареи» в США стала возможной из-за сокращения персонала в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC): урезанный кадровый состав при сниженном финансировании не способен эффективно отслеживать пути распространения инфекции и найти ее источник, чтобы купировать.

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