Gizmodo: вспышку циклоспороза в США не могут пресечь из-за сокращений при Маске

Масштабная вспышка «взрывной диареи» в США стала возможной из-за сокращения персонала в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC): урезанный кадровый состав при сниженном финансировании не способен эффективно отслеживать пути распространения инфекции и найти ее источник, чтобы купировать.
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