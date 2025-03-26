Стало известно о готовности ведущих энергетических компаний вернуться в РФ

Bloomberg: Ведущие энергетические компании вернутся в РФ в случае отмены санкций Ведущие мировые энергетические трейдеры, такие как Gunvor и Mercuria Energy, готовы возобновить бизнес в РФ при условии полного снятия санкций.
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