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Царьград

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В Самаре пляжное оборудование с набережной начали убирать только в середине января

В Самаре пляжное оборудование с набережной начали убирать только в середине января

Чиновники уже прокомментировали происходящее.Зимой на пляже городской набережной в Самаре остались детские игровые площадки и скамейки, покрытые снегом, так как их заблаговременно не убрали.

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