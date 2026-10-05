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Ростех

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КРЭТ впервые показал на «Биопром» систему для точного введения лекарств в скорой помощи и санавиации

КРЭТ впервые показал на «Биопром» систему для точного введения лекарств в скорой помощи и санавиации

Фото: Концерн «Радиоэлектронные технологии» Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех впервые представил в Геленджике медицинский тандем «Алфей» для точного введения лекарств в стационаре, скорой помощи и санитарной авиации.

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