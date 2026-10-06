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В Магаданской области медведь разорил могилу и утащил тело женщины с кладбища

В Магаданской области медведь разорил могилу и утащил тело женщины с кладбища

На месте захоронения они обнаружили сломанную ограду и разрытую землю В Магадане крупного медведя заподозрили в разорении захоронений на местном кладбище.

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