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Калужские новости

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Беспилотник повредил дом и постройки в Людиновском округе

Беспилотник повредил дом и постройки в Людиновском округе

Всего в регионе уничтожили 5 беспилотников, пострадавших нет, на местах работают оперативные группыВ Людиновском округе беспилотник повредил крышу частного дома, а его осколки попали по хозяйственным постройкам.

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