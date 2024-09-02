В Рязанской области за выходные пресекли 21 миграционное нарушение

Правонарушения выявили в Рязани и в Касимовском, Рыбновском и Рязанском районах. Административные протоколы против иностранцев составляли за нарушение правил пребывания на территории РФ или незаконного труда.
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