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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавазашвили о сборной России: «Товарищеские матчи с посредственными соперниками не вызывают никаких эмоций»

Сборная России отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.  «Матчи сборной России являются праздником для меня только в одном случае: когда мы играем с по-настоящему именитыми сборными.

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