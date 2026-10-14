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Царьград

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Сообщник убийцы вице-мэра Новосибирска получил 7 лет условно

Сообщник убийцы вице-мэра Новосибирска получил 7 лет условно

Ринат Ганеев, находившийся за рулём автомобиля стрелка при покушении на Игоря Белякова в 2001 году, приговорён к семи годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком.

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