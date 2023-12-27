КС разрешил снижать «ростовщические проценты» по займам на сверхжестких условиях

Согласно постановлению Конституционного суда (КС), должники могут требовать уменьшить слишком высокие проценты по займу, даже если договор был заключен до принятия «антиростовщических» поправок 2017 года.
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