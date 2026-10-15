Режим беспилотной опасности днём 15 октября действует в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также в Темрюкском, Крымском и Абинском районах.
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