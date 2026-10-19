© Пресс-служба ФСБ РоссииВ Петербурге задержали блогера, оправдывавшего теракт на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, и призывавшего к уничтожению России.
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