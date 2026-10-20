Who left from Russia in Portuguese singer, songwriter and blogger Sonya Schatz is the daughter of comedian Mikhail Schatz and TV presenter and actress Tatyana Lazareva❶❷ — He will write songs in Russian.
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