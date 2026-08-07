Хотите по-взрослому?! Путин не форсировал атаки на энергетику Украины, а теперь ждите зимы – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:22 – Итоги 40 дней тыловой операции Зеленского;11:58 - Почему в годовщину бомбардировки Хиросимы в этом обвиняют Россию?21:59 - Что не так с партией "Яблоко", участвующей в выборах в Госдуму? *в интервью упоминаются:- Алексей Венедиктов и Борис Надеждин, внесённые министерством юстиции России в список иноагентов и СМИ-иноагентов.