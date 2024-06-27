Заключение Еврокомиссии: Румыния не соответствует условиям принятия евровалюты

Румыния не соответствует условиям для принятия валюты евро - таков вывод Европейской комиссии после оценки юридической совместимости и выполнения критериев конвергенции, принимая во внимание дополнительные важные факторы для экономической конвергенции и интеграции, указано в пресс-релизе, опубликованном в среду исполнительной властью сообщества.
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