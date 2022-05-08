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Украинский полковник заявил, что спутники Маска Starlink раздавали интернет бойцам ВСУ в Мариуполе

Украинский полковник заявил, что спутники Маска Starlink раздавали интернет бойцам ВСУ в Мариуполе

Спутники Starlink американского предпринимателя, основателя компании Space X Илона Маска раздавали интернет украинским военнослужащим в Мариуполе, следует из показаний сложившего оружие полковника ВСУ Дмитрий Кормянков, начштаба 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины.

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