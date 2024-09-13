Плохой мальчик K-pop: ночные тусовки и скандалы с Чонгуком влияют на его положении в BTS. HYBE надеются, что после армии он станет более ответственным  

Чонгук долгое время скрывался за образом милого мальчика. Талантливый, дисциплинированный, скромный. Но последние пару лет показали его истинное лицо: все это время внутри скрывался настоящий бунтарь, который не боится нарушать правила.
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