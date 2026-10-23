Отец Меган Маркл впервые прокомментировал обвинения в хранении детской порнографии. Томас Маркл — старший назвал "отвратительной ложью" заявления своего сына, который ранее рассказал журналистам, что нашёл коробки с "сотнями, если не тысячами" таких изображений.
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