Отец Меган Маркл впервые прокомментировал обвинения в хранении детской порнографии. Томас Маркл — старший назвал "отвратительной ложью" заявления своего сына, который ранее рассказал журналистам, что нашёл коробки с "сотнями, если не тысячами" таких изображений.